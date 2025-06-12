Successos
La guardia civil intervé puros per valor de 15.000 euros a la duana de la Farga
El conductor va ser detingut per un delicte de contraban
Una maleta en l'interior d'un vehicle que circulava procedent d'Andorra pel carril verd de 'res per declarar' per la duana de la Farga de Moles amagava tabac de contraban valor en 15.215,4 euros, segons informa la guàrdia civil. Els fets van succeir dissabte passat quan els agents espanyols van aturar el cotxe, marca Nissan, i amb la revisió que van fer de l'equipatge van descobrir "605 unitats de puros de gran qualitat", indica el comunicat.
L'home va ser detingut per un delicte de contraban i els efectius de la guàrdia civil amb competències fiscals i de l'agència tributària espanyola van intervenir la mercaderia que transportava il·legalment.