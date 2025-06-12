Nou reglament
El Govern regula l'exportació de drons i components químics
Les empreses hauran de demanar autorització per exportar drons, equips xifrats o productes químics fora de la UE
El Govern ha aprovat el Reglament relatiu a les formalitats d’exportació de béns de doble ús, desenvolupant una disposició inclosa dins la Llei del Codi de Duana. Aquest text regula el procediment que han de seguir les empreses andorranes que vulguin exportar determinats béns sensibles fora del territori de la Unió Europea.
El Reglament afecta especialment productes com ara drons, equips de telecomunicacions amb xifratge o certs components químics, tal com es defineixen al Reglament de la UE. A partir d’ara, les empreses hauran de tramitar una sol·licitud per cada bé que vulguin exportar al Despatx Central de Duana, que serà l’organisme encarregat d’emetre les autoritzacions corresponents.
A més, la normativa preveu excepcions per a béns de baixa sensibilitat i exportacions recurrents, que podran acollir-se a autoritzacions generals amb una validesa de fins a dotze mesos. Tanmateix, aquesta regulació no afecta les exportacions realitzades dins del territori de la Unió Duanera Andorra-UE. El Departament de Tributs i Fronteres ha iniciat un procés d’informació directa amb els operadors potencialment afectats.