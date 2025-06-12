Medi Ambient

El període de caça de l'isard començarà el 14 de setembre

El calendari estableix que la caça menor es podrà practicar del 28 de setembre del 2025 al 4 de gener del 2026, mentre que el del porc senglar s’allargarà fins al 29 de març

Una reunió de la Comissió de Seguiment de la Caça anterior

Una reunió de la Comissió de Seguiment de la Caça anteriorArxiu

Andorra la Vella

La Comissió de Seguiment de la Caça ha aprovat aquest dijous els períodes hàbils i els plans de caça per a la temporada 2025-2026, després de l’entrada en vigor de la nova llei i el nou reglament. El calendari estableix que la caça menor es podrà practicar del 28 de setembre del 2025 al 4 de gener del 2026, mentre que el període de caça del porc senglar s’allargarà fins al 29 de març del 2026.

Pel que fa al cabirol i al mufló, en terreny cinegètic comú, la temporada començarà el 14 de setembre, coincidint amb la setmana de l’isard, amb la voluntat de facilitar l’aplicació coordinada dels diversos plans. A més, s’autoritza la caça del porc senglar, el cérvol, la daina i la guineu entre el 14 i el 21 de setembre, només en modalitat d’espera o aproximació. La reunió ha estat presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i ha comptat amb representants de la Federació Andorrana de Caça i Pesca i l'Associació de Pagesos i Ramaders. 

Pla de caça del mufló

Durant la reunió s'ha informat d'un lleuger ascens de la població, per la qual cosa s'ha adaptat a l'alça el pla de caça. Es mantindrà l'establiment de dos plans diferenciats en terreny cinegètic comú, un per la zona est i oest, i un altre per la unitat del centre d'Andorra. Pel que fa a l'oest s'ha aprovat un pla de caça de 105 femelles i 105 mascles, i a la zona est 5 mascles. Pel que fa a la unitat centre d'Andorra s'autoritzen 90 captures: 45 femelles en el període hàbil de caça d'hivern i 45 mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d'hivern i estiu. Al vedat d'Escaldes s'ha considerat un pla de caça de 4 mascles i 4 femelles, al d'Enclar 2 muflons mascles i al de la vall de Ransol 4 mascles.

Pla de caça del cabirol

Pel que fa al cabirol, s’han autoritzat 125 captures de femella durant l’hivern i 125 de mascle repartides entre els períodes d’hivern i d’estiu. Es manté el sistema de captures suplementàries, valorat positivament en temporades anteriors. Per incentivar la participació juvenil, les llicències de caça de temporada i les no acompanyades per a menors de 18 anys seran gratuïtes, igual que la quota de la Federació. Els altres imports s’han actualitzat amb l’IPC del 2024.

