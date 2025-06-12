Medi Ambient
El període de caça de l'isard començarà el 14 de setembre
El calendari estableix que la caça menor es podrà practicar del 28 de setembre del 2025 al 4 de gener del 2026, mentre que el del porc senglar s’allargarà fins al 29 de març
La Comissió de Seguiment de la Caça ha aprovat aquest dijous els períodes hàbils i els plans de caça per a la temporada 2025-2026, després de l’entrada en vigor de la nova llei i el nou reglament. El calendari estableix que la caça menor es podrà practicar del 28 de setembre del 2025 al 4 de gener del 2026, mentre que el període de caça del porc senglar s’allargarà fins al 29 de març del 2026.
Pel que fa al cabirol i al mufló, en terreny cinegètic comú, la temporada començarà el 14 de setembre, coincidint amb la setmana de l’isard, amb la voluntat de facilitar l’aplicació coordinada dels diversos plans. A més, s’autoritza la caça del porc senglar, el cérvol, la daina i la guineu entre el 14 i el 21 de setembre, només en modalitat d’espera o aproximació. La reunió ha estat presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i ha comptat amb representants de la Federació Andorrana de Caça i Pesca i l'Associació de Pagesos i Ramaders.
Pla de caça del mufló
Durant la reunió s'ha informat d'un lleuger ascens de la població, per la qual cosa s'ha adaptat a l'alça el pla de caça. Es mantindrà l'establiment de dos plans diferenciats en terreny cinegètic comú, un per la zona est i oest, i un altre per la unitat del centre d'Andorra. Pel que fa a l'oest s'ha aprovat un pla de caça de 105 femelles i 105 mascles, i a la zona est 5 mascles. Pel que fa a la unitat centre d'Andorra s'autoritzen 90 captures: 45 femelles en el període hàbil de caça d'hivern i 45 mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d'hivern i estiu. Al vedat d'Escaldes s'ha considerat un pla de caça de 4 mascles i 4 femelles, al d'Enclar 2 muflons mascles i al de la vall de Ransol 4 mascles.
Pla de caça del cabirol
Pel que fa al cabirol, s’han autoritzat 125 captures de femella durant l’hivern i 125 de mascle repartides entre els períodes d’hivern i d’estiu. Es manté el sistema de captures suplementàries, valorat positivament en temporades anteriors. Per incentivar la participació juvenil, les llicències de caça de temporada i les no acompanyades per a menors de 18 anys seran gratuïtes, igual que la quota de la Federació. Els altres imports s’han actualitzat amb l’IPC del 2024.