PATRIMONI
El Fargo s’exposarà a la plaça de l’Església d’Escaldes
El comú d’Escaldes tornarà a exposar al públic el Dodge Fargo diumenge amb motiu de la festa de la parròquia. El vehicle s’instal·larà a la plaça de l’Església per tal que la ciutadania pugui veure com evoluciona la recuperació del vehicle, un projecte compartit entre l’associació Velles Cases Andorranes, el comú i el Govern, i que ha comptat amb l’aportació de molts ciutadans.
El comú va recordar que al Dodge Fargo li falta ara la col·locació del motor, que li permetrà desplaçar-se i iniciar una ruta per totes les parròquies. El vehicle va ser fabricat al Canadà l’any 1945 i simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra o l’arribada del turisme, i fa part de l’inventari de Patrimoni Cultural. Recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes amb el suport del comú i del Govern, el Fargo ja es va mostrar per primer cop durant la festa de la parròquia del 2023.