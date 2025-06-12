APORTACIONS A L'INFORME
Els socialdemòcrates reclamen agilitzar l’acord sense la ratificació dels estats
Una eurodiputada espanyola presenta una esmena perquè sigui declarat no mixt
L’eurodiputada espanyola Laura Ballarín va registrar el 3 de juny una esmena en el procés d’aprovació de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea: proposa que sigui un acord exclusivament de la UE, descartant així el caràcter mixt. Aquesta distinció jurídica no és gens menor, ja que pot marcar una gran diferència en el calendari i la viabilitat política del projecte.
Actualment, si l’acord es considera mixt, caldrà que sigui ratificat no tan sols pel Parlament Europeu, sinó també pels parlaments de cadascun dels estats membres, un procés que pot dilatar-se anys. Per contra, si s’adopta com un acord EU-only, només requeriria l’aval de l’Eurocambra, agilitzant enormement la seva entrada en vigor.
“El pacte serà el més complet que la Unió ha celebrat amb qualsevol tercer país”
L’eurodiputada del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu demana que es mantingui aquesta via simplificada, tal com va proposar inicialment la Comissió Europea, i que els estats membres no forcin la via mixta, habitualment més complexa. L’esmena, inclosa en l’informe que ha de validar l’acord, defensa que l’enfocament europeu únic és el més eficaç per donar sortida a un pacte que es considera “el més complet” que mai s’ha signat amb un tercer país.
A més de l’esmena sobre la naturalesa de l’acord, també ha introduït altres canvis que reconeixen l’esforç d’Andorra en matèria de regulació financera i la seva aposta per diversificar l’economia. També subratlla que cal adaptar el funcionament de l’acord a la mida i capacitat administrativa del país, especialment pel que fa a l’enviament de dades estadístiques o la implementació d’ajudes tècniques.
Integració
Anteriorment, el 30 d’abril, Ballarín va lliurar el document Projecte d’opinió de la Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor per a la Comissió d’Afers Exteriors. Des del seu paper com a ponent de la comissió de mercat interior, defensa que cal facilitar a Andorra i San Marino una integració progressiva i adaptada al mercat interior, protegint alhora els interessos dels consumidors i les pimes. També en destaca els beneficis directes per als ciutadans andorrans, com ara l’accés més ampli a serveis i productes a preus competitius. L’eurodiputada remarca que l’acord conté mecanismes de protecció i solució de conflictes, amb el Tribunal de Justícia de la UE com a garant. Tot plegat, diu, hauria de permetre una aplicació efectiva i ràpida, si no es complica amb més filtres polítics.