NEGOCIACIÓ DE LA COMPENSACIÓ PER LA PÈRDUA DE GADA
Els funcionaris del cos general volen un augment de sou superior al 8%
Els sindicats públics preveuen informar demà Espot de la contraproposta salarial
Setmana de negociacions intenses entre sindicats per consensuar una contraproposta a l’increment salarial amb el qual el Govern pretén compensar als funcionaris la pèrdua del GAdA. El conjunt de sindicats es va reunir dimarts –la plataforma, que ha funcionat a intervals els últims anys– i l’entitat que aplega els treballadors del cos general (Sipaag) va celebrar ahir a la tarda una assemblea extraordinària, que es va allargar més de dues hores, per abordar amb els afiliats l’oferta de l’executiu –que consisteix en un increment de sou d’entre l’1 i el 8 per cent, el màxim per als funcionaris amb més de 15 anys de trajectòria– i les trobades mantingudes. I malgrat no voler revelar quin és el seu plantejament, què va sortir exactament de l’assemblea –perquè primer s’havia de traslladar a la plataforma que aplega també cossos especials, van adduir–, el que queda clar és que per al Sipaag la proposta del Govern queda curta. Fins on plantegen arribar? El que va avançar el president de l’entitat, Salus Chato, és que “probablement” la compensació serà més elevada que el topall del 12% que han treballat una part dels sindicats d’uniformats, els “joves”.
“[Espot] Crec que està predisposat, ha mostrat interès. Al final estem en una negociació”
Aquesta proposta que va transcendir divendres passat estaria subscrita pels sindicats d’uniformats d’incorporació més recent als cossos respectius, i Chato va assenyalar que “no compartim”. Una de les particularitats és que les pujades beneficiaven els treballadors a partir del tercer any a l’administració, i no des de l’inici, com planteja l’executiu. Així que està per veure que és el que traslladaran al final. El que van decidir ja dimarts és demanar una reunió amb el cap de Govern per a demà i traslladar-li la resposta conjunta a l’oferta inicial de pujada salarial. El president del sindicat de funcionaris del cos general confia en l’entesa amb Xavier Espot: “Crec que està predisposat, ha mostrat interès. Estem en una negociació i al final hi haurà un punt d’equilibri.” L’assemblea s’hauria de centrar en el que ja s’ha popularitzat com a complement del no-GAdA, que és la urgència major perquè el Govern ho vol tancar aquest mes, i no pas en la revisió de les graelles, que es materialitzarà en un primer estadi el gener del 2026.