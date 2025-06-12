POLÍTICA
Demòcrates presenta una proposició de llei per crear el registre civil electrònic
El nou text permetrà que cadascú tingui un únic full personal amb la seva informació
Demòcrates ha presentat aquest matí una proposició de llei per reformar el registre civil amb l’objectiu de crear un sistema electrònic que concentri tota la informació personal de cada ciutadà en una fitxa única. Fins ara, el registre funcionava de manera fragmentada, amb seccions diferenciades per a naixements, matrimonis o defuncions.
Amb la nova proposta, cada ciutadà disposarà d’un full digital personalitzat que s’anirà actualitzant automàticament amb cada tràmit. La previsió és que la llei entri en vigor a principis de l’any vinent, i que els nounats ja siguin inscrits directament amb aquest nou format. Per als ciutadans que no hagin de fer modificacions imminents, s’obrirà un període de transició de tres o quatre anys per traslladar progressivament tota la informació a la nova base de dades.
Una altra de les novetats en estudi és que l’hospital pugui notificar directament els naixements al registre, evitant que els progenitors hagin de fer el tràmit de manera presencial sempre que es pugui.