DISTINCIONS
Creu dels Set Braços per al Copríncep Serrano Pentinat
El Govern condecorarà el nou Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, amb la Creu dels Set Braços, la més alta distinció que dona l’Estat. Ho va aprovar ahir el consell de ministres, un cop Serrano ha assumit la funció de Copríncep d’Andorra.
En paral·lel, mossèn Ramon de Canillo ha estat distingit amb l’Orde de Carlemany, un dels màxims reconeixements institucionals del Principat, “per la seva llarga trajectòria a Andorra i la seva dedicació incansable en benefici de la societat andorrana”.
Orde de Carlemany per a mossèn Ramon de Canillo
També s’ha concedit l’Orde de Carlemany, en el grau de Gran Creu, a Luca Beccari, secretari d’Estat per als Afers Exteriors, Afers Polítics, Cooperació Econòmica Internacional i Transició Digital de San Marino, per “l’excel·lent promoció de les relacions bilaterals entre el Principat i San Marino”.