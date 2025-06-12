FIRMA D'UN MEMORÀNDUM
El Consell General segella la col·laboració amb San Marino
La signatura reforça llaços institucionals entre els dos microestats
El Consell General va signar ahir un memoràndum d’entesa amb el Consell Gran i General de San Marino per enfortir la col·laboració parlamentària. El síndic general, Carles Ensenyat, i Massimo Andrea Ugolini i Nicola Renzi, de San Marino, van signar el memoràndum al Palazzo Begni, en presència dels capitani reggenti, Denise Bronzetti i Italo Righi. La visita també va servir per condecorar Luca Beccari, secretari d’Estat per als Afers Exteriors i la Cooperació Econòmica Internacional, amb l’Orde de Carlemany, en el grau de Gran Creu, per “l’excel·lent promoció de les relacions bilaterals entre el Principat d’Andorra i la República de San Marino”.
Andorra distingeix Beccari amb la Gran Creu per impulsar relacions bilaterals
El síndic va destacar la necessitat de signar acords amb altres parlaments perquè “la col·laboració entre els petits estats cada cop és més necessària en un món polaritzat i on cada vegada és més difícil fer sentir la nostra veu”. Un cop realitzada la signatura, es va produir la primera reunió interparlamentària entre ambdós països. Per part del Consell General van participar Berna Coma, Núria Segués, Cerni Escalé, Pere Marsenyach i Carles Naudi d’Areny-Plandolit. Ensenyat es va mostrar convençut que el memoràndum servirà per “reforçar els llaços entre els nostres parlaments i que sabrem treure el màxim profit a la col·laboració que avui iniciem”, segons el comunicat de la Sindicatura.