CONSELL DE MINISTRES
Comanda urgent de passaports
Govern compra 12.000 llibrets, demanats a l’abril, per garantir l’expedició a tota la ciutadania
El Govern va aprovar ahir l’adjudicació de 12.000 llibrets per tal de continuar garantint l’expedició oficial de passaports. “Aquest és un simple tràmit de formalització de la comanda que es va dur a terme el mes d’abril, quan es va notar que l’estoc començava a disminuir.” Així ho va explicar el ministre de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, celebrada ahir a la tarda. El cost de l’adjudicació és de 242.880 euros i se n’ha fet càrrec l’empresa OESD International GmbH. Aquesta és la companyia amb la qual l’executiu ja té un contracte de subministrament i que va adjudicant i complementant les partides concretes de llibrets requerits.
Causes de la situació
La necessitat de la demanda té lloc per la problemàtica d’esgotament dels llibrets en haver-se fet previsions que van quedar curtes. El cas és que el darrer any es van triplicar les expedicions de passaports al país. D’aquesta manera, es van produir 3.270 sol·licituds el 2023, que van convertir-se en fins a 9.000 el 2024. Un increment de peticions que va suposar que els estocs previstos per durar fins al 2027 minvessin considerablement.
Amb la finalització de la pandèmia molts andorrans han decidit tornar a viatjar i fer-ho en trajectes de més distància, sent aquesta una de les principals causes, segons Casal, que han condicionat l’esgotament de llibrets. A més, la necessitat d’efectuar canvis en els passaports per confusions que generava la lletra O en alguns països en què s’identificava com el número zero va ser considerat, també, motiu de l’esgotament de llibrets, segons el portaveu del Govern.
Casal va assegurar que l’executiu ha sol·licitat a l’empresa subministradora que s’escurcés al màxim el termini d’entrega, previst normalment en un període que és d’aproximadament sis mesos, per poder garantir-ne l’aprovisionament a tota la ciutadania: “Avui [ahir per al lector] s’ha fet el pagament i estem en espera que en les pròximes setmanes es torni a la normalitat al més aviat possible.” Així, durant l’estiu es preveu que es pugui regularitzar la situació.
Fins llavors, però, el lliurament està garantit a tota aquella gent que ho necessiti, segons Casal. L’administració ha establert uns criteris de priorització que inclouen els casos de persones amb el document caducat i la necessitat de viatjar, de la mateixa manera que els nounats i els nous andorrans. Per a la resta s’expedeix un certificat oficial vàlid internament per dur a terme els tràmits necessaris al Principat.
Més
- REUNIÓ ILLA-ESPOT. Salvador Illa visitarà Andorra per reunir-se amb Xavier Espot i donar continuïtat a la reunió de treball mantinguda el mes de desembre passat, per intensificar la col·laboració entre el Principat i Catalunya.
- REFORMA EDIFICI GOVERN. Les obres de reforma de la tercera planta de l’edifici administratiu del Govern han estat adjudicades per 2,6 milions d’euros.
- PAVIMENTACIÓ CARRETERES. Govern invertirà més de tres milions d’euros per a la pavimentació i reforç de les calçades, per millorar la seguretat viària.
- MADRID ECONÒMIC FÒRUM. Govern expressa que les empreses andorranes són lliures de participar en el fòrum al voltant de les criptomonedes sempre que es faci dins la legalitat.
ELS 46 MILIONS NO RECLAMATS PEL GOVERN, UN DEUTE IRREAL
La majoria del deute ja ha prescrit, en tractar-se de fins a 35 milions del període entre el 2004 i el 2015. El 2015 va entrar en vigor la nova Llei de bases de l’ordenament tributari, que va permetre els embargaments o la seguretat en els recobraments. Des del 2015 fins al 2024, el deute ascendeix a onze milions d’euros, un 23% del total”, va explicar Casal, i va afegir que l’executiu preveu modificacions legislatives per fer front a aquest problema.