ECONOMIA
Arrenca la 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu
La 36a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu arrenca avui a la Seu d’Urgell i reunirà prop de 900 participants fins demà, ocupant disset hotels de l’Alt Urgell i Andorra. Amb el lema L’empresa davant del nou ordre mundial, l’esdeveniment consolida el paper com a fòrum de referència per als agents econòmics de Catalunya i Andorra. La trobada s’iniciarà amb una conferència motivacional de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, seguida d’una taula amb experiències empresarials lleidatanes moderada per Antoni Bassas. Demà destacaran les intervencions dels economistes Miquel Puig i Àngels Fitó, i una taula centrada en les estratègies de successió familiar amb els casos de Vèrtix i Morillas, moderada per Josep Puigbó. També es presentarà l’experiència de Movetia i es donarà veu a empreses emergents com Cellab, UnisCool, AcceXible, Imascono i Dapibus. A la tarda, Tomás Muniesa abordarà la macroeconomia i la geopolítica abans del diàleg entre el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, i Miquel Nadal. Com és habitual, els assistents participaran en el baròmetre econòmic i la trobada es clourà amb una conversa entre el president, Josep Serveto, i un representant del govern espanyol.