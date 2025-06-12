Empresa
Acctin i Conand signen un acord per promocionar la formació en noves tecnologies
El conveni també contempla la participació conjunta en projectes futurs nacionals o transfronterers
Actinn i l'associació Conand han signat un acord per promocionar la formació en noves tecnologies, amb l'objectiu de millorar les competències i habilitats de les persones que treballin o vulguin treballar per a les empreses d'ambdós clústers. L'acord de col·laboració també contempla organitzar xerrades per connectar persones i empreses per desenvolupar oportunitats de creixement i diversificació econòmica, així com la participació conjunta en possibles projectes de futur nacionals o transfronterers relacionats amb les noves tecnologies.
Ismael García, president de Conand, ha destacat que "Treballar conjuntament amb Actinn ens permetrà generar més espais de trobada, compartir coneixement i impulsar iniciatives que afavoreixin la innovació i el creixement dels professionals i empreses del sector tecnològic d’Andorra". Per la seva banda, el director general d'Actinn, Ignasi Martín, afirma que "amb aquest acord estem impulsant la col·laboració i la innovació més enllà de les empreses, arribant també als professionals de la tecnologia i les comunicacions".