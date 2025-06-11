Consell de ministres
Reforma de la tercera planta de l'edifici administratiu per 2,6 milions d'euros
Govern invertirà més de 3 milions per pavimentar i reforçar les calçades de tot el país
Les obres de reforma de la tercera planta de l'edifici administratiu del Govern han estat adjudicades per 2,6 milions d'euros. La intervenció consisteix en la renovació d'instal·lacions obsoletes, com la ventilació i les tecnològiques, i en l'inici de l'aïllament energètic i el canvi de finestres, que s'ampliarà a tot l'edifici. En aquest sentit, es substituiran les antigues finestres per models d'alta eficiència tèrmica, millorant l'aïllament i reduint la pèrdua energètica. També s'aïllaran murs i sostres.
Segons informa l'executiu la reforma permetrà modernitzar i adaptar els espais de rebuda dels dignataris al més alt nivell. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Edificacions i Construcció Mansarda, S.A., que tindrà un termini de cinc mesos per finalitzar les obres.
3 milions d'euros per pavimentar les calçades
El Govern ha adjudicat els treballs de pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers de tot el país, per 3 milions d'euros, a l'empresa Paviments Asfàltics Andorrans. De forma paral·lela s'han atorgat els treballs de control de la planta d'aglomerat i coordinació de seguretat de les obres de nova pavimentació, així com els de direcció facultativa dels treballs de senyalització horitzontal de la xarxa de carreteres. L'empresa encarregada és Euroconsult, S.A., per un import de 71.680,93 euros.
També s'han adjudicat els treballs de control de qualitat de les obres de nova pavimentació i reforç de les calçades i d'auscultació dels ferms de les carreteres del territori i del control de qualitat dels treballs de senyalització de la xarxa de carreteres a l'empresa Pirineu Inspecció i Control, S.L.U. per 49.909,53 euros. Els treballs de la revisió d'ancoratges per al 2025 han recaigut sobre la mateixa empresa per 21.000 euros.