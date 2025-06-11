Acció climàtica
Una primavera lleugerament càlida i plujosa
La temperatura mitjana ha estat de 10 graus, amb una anomalia de +0,7 graus
Andorra ha viscut una primavera lleugerament càlida i plujosa. Així es desprèn de les dades de l'estació central de FEDA, recollides per Acció Climàtica, que ha elaborat el corresponent informe. Es va registrar una temperatura mitjana de 10 graus, xifra que suposa una anomalia de +0,7 graus. Una tendència que s'ha repetit les últimes quatre primaveres, segons informa Acció Climàtica, amb una anomalia de temperatura per sobre dels +0,5 graus. La temperatura més alta es va registrar a la Borda Vidal i la Margineda, amb 31,4 graus, i la més baixa a les Fonts d'Arinsal, amb -14,9 graus. Enguany, han hagut més dies d'estiu (4) que de glaçada (3).
Pel que fa a les precipitacions, ha estat una primavera "lleugerament" plujosa, amb un mes de març que destaca per sobre la resta, un abril normal i un maig sec. Al nord del Principat les acumulacions han estat més abundants, mentre que a la vall central s'han aproximat al normal. Durant aquesta estació s'han registrat 47 dies de precipitacions, la meitat dels dies.