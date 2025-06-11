Comerç
Les rebaixes d'estiu comencen el 20 de juny i acabaran el 31 d'agost
Els descomptes privats tindran lloc del 13 al 19 d'aquest mes
El període de rebaixes per a la temporada d’estiu començarà el 20 de juny i finalitzarà el 31 d'agost, segons l’edicte aprovat pel Govern que s'ha fet públic avui a través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Així mateix, i a petició del sector del comerç, també es regulen les rebaixes privades, que aquest any tindran lloc del 13 al 19 de juny, i que tenen com a objectiu beneficiar els clients de programes de fidelització donant-los prioritat, en els períodes de venda en rebaixes, respecte de la clientela general.
Segons s’exposa en l’edicte aprovat pel Govern, es considera venda en rebaixes aquella en què els productes que es venen s’ofereixen a un preu reduït respecte del seu preu anterior. Els comerciants que optin per dur a terme la venda en rebaixes i la venda en rebaixes privades han de complir el que es disposa en el decret i en la normativa vigent en matèria de comerç.