Cossos especials
La policia elimina el requisit d'alçada per a la convocatòria de 8 agents
Les inscripcions es poden fer fins al 29 d'agost
El ministeri de Justícia i Interior ha publicat avui la convocatòria per cobrir 8 places d'agent de policia, cinc de les quals vacants i tres de nova creació. Tal com es va anunciar divendres en l'acte institucional per commemorar la diada de la patrona del cos, l'edicte ha sortit publicat aquest matí en un Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) extra, i esmenta que els interessats han de presentar la seva candidatura abans de les 13 hores del 29 d'agost, "excepte en el cas del títol de batxillerat o equivalent i el diploma de català, que es poden acreditar com a molt tard el 19 de setembre".
Per poder convertir-se en la 60a promoció del cos, cal disposar del títol de batxillerat o un diploma equivalent, tenir el nivell B2 de català, no tenir antecedents penals i treure's el permís de conduir B2 abans de culminar el procés de formació. Com a novetat, s'elimina el requisit d'alçada, tant per a homes com per a dones.
Els admesos en el procés de selecció hauran de superar proves físiques, professionals i mèdiques i els candidats amb millor qualificació global seran els escollits per seguir una formació específica inicial d'una durada màxima de nou mesos. Una vegada superada, seran nomenats com a membres del cos en període de prova durant un any i posteriorment es procedirà al seu nomenament definitiu com a agents de policia.