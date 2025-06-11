MEMÒRIA DE LA CASS
L'envelliment de la població dispararà la despesa sanitària dels 130 als 160 milions en 5 anys
Els anys següents la despesa creixeria encara més i arribaria a xifres molt més altes el 2035
L’envelliment de la població comportarà un fort increment de la despesa sanitària. Així ho ha explicat el president del Consell d’Administració, Marc Galabert, durant la presentació de la memòria anual de la CASS al Consell General.
En concret, la despesa anual del 2024 va ser de 130,5 milions d’euros. No obstant això, només tenint en compte el risc de malaltia, sense considerar la inflació ni la incorporació de nous tractaments, es podria arribar als 160 milions l’any 2030, fet que suposaria un augment anual del 2,5%. Els següents anys continuaria creixent i se situaria prop dels 200 milions anuals. Aquesta branca actualment ja és deficitària i va tancar l'exercici anterior amb un dèficit de 33 milions.
Galabert ha assenyalat la importància de reduir les hospitalitzacions, sempre que sigui possible, i de potenciar els cuidats preventius com a mesures per contenir la despesa. Tot i això, ha recordat que “la missió principal de la branca general no és tant la sostenibilitat entesa com la valoració de la pertinència dels tractaments, sinó que la despesa sigui el més eficient possible i arribi d’una manera que maximitzi l’eficàcia per a tothom qui la necessiti”.