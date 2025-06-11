AFERS SOCIALS
L’atenció domiciliària, amb 5 assistents més
El servei passarà de 17 a 22 treballadors, fet que permetrà l’acompanyament fora de la llar
Govern ha contractat cinc treballadors socials més per al servei d’atenció domiciliària (SAD) per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de la gent gran. Aquesta decisió respon a la manca de personal que obligava a prioritzar els serveis essencials i urgents de cura a la llar, com ara la higiene o l’atenció a persones amb altes dependències, i impedia un acompanyament més extens per a activitats com ara sortir a passejar, anar a buscar els medicaments a la farmàcia o simplement fer companyia. El SAD passa de 17 a 22 assistents (fa un mes eren 21, segons xifres facilitades per la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, en una entrevista al Parlem-ne, de Diari TV). Dos d’aquests cinc treballadors ja s’han incorporat i els altres tres ho faran pròximament. Així es va anunciar en l’assemblea general ordinària de la Federació de la Gent Gran, que es va celebrar ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
La incorporació dels cinc treballadors socials l’ha permès una flexibilitació dels requisits, com pot ser el del català, tal com va expressar Marín. Tot i així, la manca de personal continua sent una problemàtica real, així que des del ministeri afirmen que continuen treballant i segueixen publicant edictes. “Però és veritat que aquestes places ara mateix ens ajudaran molt, i més ara a l’estiu”, va afegir la ministra d’Afers Socials, que es va mostrar satisfeta del treball que s’està fent conjuntament amb el ministeri de Salut: “És la nostra obligació treballar envers la gent gran.”
A l’altra part de la balança, però, el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, va expressar que creu que es jubilen deu d’aquests treballadors socials. “S’ha de continuar treballant perquè el problema no estarà solucionat”, va valorar el president de la Federació de la Gent Gran, tenint en compte aquesta casuística. Tot i així, Zapatero es va voler mostrar agraït per aquesta acció: “Anem avançant, s’ha de ser optimista.”
El cap de Govern, Xavier Espot, present també a l’acte acompanyat per altres autoritats com la ministra de Salut, Helena Mas, va aprofitar l’ocasió per dir-hi la seva. “Al llarg d’aquest darrer any hem avançat per garantir l’atenció a les persones grans i ho fem tenint en compte les vostres propostes i inquietuds, que compartim en les reunions periòdiques que anem mantenint”, va assegurar el cap de Govern.