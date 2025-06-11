TURISME
L'aplicació de l'impost alerta els hotelers
Jordi París veu precipitada l'entrada en vigor de l'increment del 50% de la taxa turística
Els hotelers consideren que l’entrada en vigor de l’increment de la taxa turística prevista per a l’hivern vinent és massa precipitada. Així ho va expressar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi París: “Materialment, ens alerta, ja que s’ha d’informar els clients i els hotels.” L’aportació de París és en resposta a la proposta del ministre de Turisme, Jordi Torres, d’incrementar la taxa turística un 50% en temporada alta. Actualment, l’impost és d’entre un i tres euros, segons la categoria de l’allotjament, per persona i nit. La llei està encara en fase d’elaboració, però es preveu que el primer esborrany estigui redactat a final d’aquest mes i que s’aprovi durant la tardor.
París no va voler valorar la proposta de Govern, ja que es troben en un procés de converses i negociacions del qual no va voler explicar els detalls. Per ara, però, el president de la Unió Hotelera agraeix “l’escolta activa” del ministeri, “ja que significa que ens han tingut en compte”. “Esperem seguir amb aquest consens”, va concloure París.
Apartaments turístics
Des de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) es considera positiva “de primeres” la proposta de l’increment de la taxa, tal com va expressar el president de l’entitat, Àlex Ruiz, “sempre que tots aquests diners es reverteixin en el turisme”. “Volem saber on anirà a parar aquest increment”, va declarar el president de l’AEAT, qui considera que el destí idoni és Andorra Turisme. Així s’havia previst ja, ara fa dos anys, quan es va considerar la proposta en què s’esperava que “una part de l’augment es dirigís a la banda funcional i l’altra es destinés al sector turístic”.
Sobretot, Ruiz va fer èmfasi que cal prioritzar la promoció turística pel que fa a una diversitat d’activitats que tinguin lloc al Pas de la Casa. “El turisme espanyol només coneix el Pas de la Casa quan té alguna invitació o la resta està completa”, va expressar el president de l’AEAT, que creu que és el moment de combatre aquesta problemàtica. “A més, es tracta d’una mena de client que pernocta i se’n va”, va afegir Ruiz referint-se als turistes que escullen el Pas.
No obstant això, el president de l’AEAT es mostra en espera de rebre l’informe de l’estudi comparatiu dels preus de les taxes a Europa, que ha demanat Govern i del qual es disposarà aviat. Ruiz afirma que no pot valorar la proposta més detalladament fins que pugui “conèixer els preus que hi ha en l’àmbit europeu i, així, entendre les repercussions i a quin nivell ens quedaríem una vegada es tiri endavant aquesta pujada de la taxa turística”. Segons va considerar Ruiz, a grans trets en comparació amb la resta de països europeus, “ara estem a la part baixa i ens posicionarem a la part mitjana, ni en els més barats ni en els més cars”.