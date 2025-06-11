SUCCESSOS
Investiguen Javier Saviola per estafa amb criptomoneda
El jutjat d’instrucció número 5 de Barcelona investiga una suposada estafa milionària vinculada a la venda de NFTs i criptomonedes en què figura el nom de Javier Saviola, exfutbolista de l’FC Barcelona i resident a Andorra. Juntament amb altres jugadors vinculats al Sevilla FC, Saviola ha estat denunciat per dotze víctimes espanyoles, que el consideren un dels responsables d’una trama que podria afectar milers d’inversors.
El resident ha estat denunciat per 12 víctimes espanyoles
Els querellants assenyalen com a epicentre del frau la societat espanyola Shirtum Europa, SLU, així com diverses societats amb seu a Andorra i els seus promotors. El valor de l’estafa s’estima en més de tres milions d’euros. La instrucció analitza el paper actiu dels futbolistes en la promoció d’aquests actius digitals i si van actuar amb coneixement del risc.