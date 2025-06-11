Finances
Impagaments a l'administració per falta d'informació
L'executiu ha deixat d'ingressar 46 milions d'euros entre el 2004 i el 2024
El Govern va deixar de reclamar 46 milions d'euros en impostos, entre el 2004 i el 2024, tal com apunta el Tribunal de Comptes en la memòria de l'any passat. Però aquest deute no seria real, segons ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal. "El deute prové de les taxes de vehicles i de les activitats econòmiques" ha apuntat el ministre, tot posant un exemple. "Un resident que ja no es troba al país i el seu vehicle també està fora, però no s'ha donat de baixa. L'impost es continua sol·licitant, tot i que no es cobra perquè aquesta persona, juntament amb el vehicle, ja no es troben al Principat". Bona part del deute, ha esmentat Casal, és causat per situacions com aquestes. En aquest sentit, Casal, ha volgut deixar clar que aquest deute correspon a dos períodes diferenciats i que en cap cas respon a una "manca d'eficiència del sistema tributari" o que l'executiu hagi "deixat de fer la seva feina", sinó a una "manca d'informació" que fa que sovint es reclami un import per un deute que ja no es dona de manera efectiva.
La majoria del deute ha prescrit
Els diners no cobrats provenen de dues situacions diferents. La primera és anterior al 2015, quan es van deixar d'ingressar 35 dels 46 milions de deute. "Els deutes provenien de les taxes de vehicles i de l'activitat econòmica, i de dos impostos que ja no existeixen", ha apuntat Casal, tot esmentant que "a la pràctica ja han prescrit els 35 milions". El 2015 va entrar en vigor la nova llei de bases de l'ordenament tributari, que va permetre els embargaments o la seguretat en els recobraments. "Des del 2015 fins al 2024, el deute ascendeix a 11 milions d'euros, un 23% del total", ha explicat Casal, i ha afegit que l'executiu preveu modificacions legislatives per fer front en aquest problema.