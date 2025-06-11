Trobades
Illa es reunirà amb Espot per intensificar la col·laboració entre Andorra i Catalunya
Es tracta de la visita oficial a Andorra del president de la Generalitat
Salvador Illa visitarà Andorra per reunir-se amb Xavier Espot i donar continuïtat a la reunió de treball mantinguda el passat mes de desembre, per intensificar la col·laboració entre el Principat i Catalunya. Es tracta de la primera visita oficial del president de la Generalitat al país.
Espot i Illa mantindran una reunió bilateral al matí, per després presidir una reunió de treball amb les respectives delegacions dels dos territoris. Per part d’Andorra, completarà la reunió la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega; i l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noelia Souque. La delegació catalana estarà completada pel conseller d’Unió Europea i Acció Exerior, Jaume Duch; l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy; així com el comissionat per a les Relacions Interpirinenques, Joan Ganyet; i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives.