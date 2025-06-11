Successos
Ferit un motorista de 33 anys en un accident a Sant Julià
En el sinistre també s'ha vist involucrat un turisme amb matrícula espanyola
Un motorista resident de 33 anys ha resultat ferit en un accident a Sant Julià aquest matí. El sinistre s'ha produït al voltant d'un quart de vuit del matí a la General 1, quan han xocat un turisme amb matrícula espanyola i la motocicleta. En el lloc dels fets s'hi ha traslladat la policia per esbrinar les causes de l'accident, gestionar el trànsit i atendre els implicats.