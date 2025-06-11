Andorra Telecom
Dotze equips participen dissabte a la final andorrana de la World Robot Olympiad
La competició educativa, impulsada per Andorra Telecom, desafia infants i joves a imaginar “el futur dels robots”
L’Auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall acollirà aquest dissabte, 14 de juny, la final andorrana de la World Robot Olympiad (WRO), una competició internacional de robòtica educativa que promou les vocacions STEAM entre infants i joves.
Hi participaran dotze equips formats per alumnes d’entre 6 i 15 anys, que hauran de demostrar les capacitats dels robots que han dissenyat i programat per superar un repte vinculat al tema d’enguany: el futur dels robots. Aquesta edició anima els participants a imaginar com la robòtica pot transformar la societat, des de les ciutats intel·ligents fins a l’exploració espacial.
Els equips competiran en tres categories: Robo Bàsic (6-12 anys), Robomission Star i Elementary (8-12 anys) i Robomission Junior (11-15 anys). La jornada, oberta al públic, començarà a les 10 del matí i cada grup realitzarà fins a tres rondes, comptant les dues millors per a la classificació final.