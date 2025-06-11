Meteo
Avís groc per tempestes a la tarda
Les precipitacions seran més intenses al vespre
Meteorologia ha activat l'avís groc per les tempestes que afectaran Andorra entre les 15 hores i les 21 hores. El servei anuncia que la calor del migdia i el pas d'una línia d'inestabilitat a la tarda provocarà el creixement amb força de núvols convectius que poden deixar tempestes, que seran més intenses al vespre i a la zona oest del país.
El servei meteorològic indica que el Principat està sota els efectes d'una massa d'aire càlida que arriba del nord d'Àfrica i que va acompanyada de pols en suspensió. Els termòmetres se situaran en màximes de 30 graus a Andorra la Vella i de 16 graus al Pas de la Casa. Dijous es mantindran les temperatures altes amb els mateixos valors i sense previsió de xàfecs, que podrien tornar divendres a la tarda.
Fregant els 33 graus a la Borda Vidal
Les màximes d'ahir es van enfilar a 32,9 graus a la Borda Vidal i les mínimes van ser de 14 graus a Canillo, on no va ploure, i de 12,9 graus a Sant Julià, on va refrescar per les tempestes.
Les precipitacions pronosticades ahir van afectar el sud del país i a Sant Julià va arribar a caure calamarsa. Les pluges van tenir una intensitat màxima de 13mm en mitja hora a la Borda Vidal, segons indica Meteorologia.