Tribunals
Absolts els britànics acusats de violació al Pas
Els processats van estar més d'un any en presó preventiva
El Tribunal de Corts ha dictat sentència pel tiet i nebot britànics acusats de violar una treballadora d'un pub al Pas de la Casa el gener de l'any passat. Dues hores després d'acabar la vista oral, que va durar una setmana, els processats ja van ser posats en llibertat sense mesures cautelars, per la qual cosa van poder tornar al seu país.
L'advocada té previst demanar compensacions pels seus clients, ja que van estar privats de llibertat durant més d'un any en presó preventiva. Per ara, però, cal esperar a conèixer el proper moviment de la fiscalia, que disposa de 15 dies per recórrer la causa al Tribunal Superior.