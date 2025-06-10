Meteo
Temperatures superiors als 30 graus i ruixats tempestuosos a la tarda
Avui serà el dia més càlid de la setmana
Avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que s'enfilaran fins als 31 graus a Andorra la Vella, 28 a 1.500 metres o 16 graus al Pas. L'avançament de les baixes pressions de la Península cap a l'est provocarà el creixement de nuvolades a la tarda que deixaran ruixats tempestuosos que poden afectar el sud del país, segons informa el servei meteorològic.
La pols en suspensió tornarà a afectar el Principat entre demà i dijous, tot i que el sol serà el protagonista fins al cap de setmana, quan es preveu l'entrada d'una pertorbació que aportarà inestabilitat i ruixats tempestuosos durant les tardes. Les temperatures baixaran un parell de graus al conjunt del Principat respecte a les d'avui.