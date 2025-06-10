Meteo

Temperatures superiors als 30 graus i ruixats tempestuosos a la tarda

Avui serà el dia més càlid de la setmana

Avui serà el dia més càlid de la setmana.

Servei meteorològic

Avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que s'enfilaran fins als 31 graus a Andorra la Vella, 28 a 1.500 metres o 16 graus al Pas. L'avançament de les baixes pressions de la Península cap a l'est provocarà el creixement de nuvolades a la tarda que deixaran ruixats tempestuosos que poden afectar el sud del país, segons informa el servei meteorològic

La pols en suspensió tornarà a afectar el Principat entre demà i dijous, tot i que el sol serà el protagonista fins al cap de setmana, quan es preveu l'entrada d'una pertorbació que aportarà inestabilitat i ruixats tempestuosos durant les tardes. Les temperatures baixaran un parell de graus al conjunt del Principat respecte a les d'avui.

