TURISME
La taxa turística s’augmentarà el 50% en temporada alta
La nova llei de turisme es presentarà als grups parlamentaris al juliol amb l’objectiu que pugui aprovar-se a la tardor
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va apuntar ahir al matí que la nova llei de turisme “molt probablement inclourà una transitòria” que permetrà revisar la taxa turística d’acord amb l’afluència de visitants. “L’objectiu és que el preu de la taxa turística vagi en funció de l’ocupació. L’estudi de capacitat de càrrega del sector turístic ens indicarà quins són els mesos de l’any en què podem augmentar aquesta taxa”, va explicar el mandatari.
La llei està en fase d’elaboració i es preveu que el primer esborrany estigui redactat a final d’aquest mes. A final de juliol es presentarà als grups parlamentaris amb l’objectiu que pugui aprovar-se a la tardor. Una de les idees en què treballa Govern és aplicar un increment del 50% a la taxa en els períodes de temporada alta. Torres va posar-se un exemple: si la taxa per persona i nit en un hotel de cinc estrelles és de tres euros, en els mesos de més afluència se’n pagarien quatre i mig. “Volem que sigui un augment consensuat i tenint en compte la situació turística del país”, va remarcar el ministre.
Poca afectació
La proposta del Govern no s’ha vist “ni amb alegria ni amb preocupació” en el sector hoteler. Les dades, va destacar Torres, demostren que no hi ha hagut cap davallada de l’afluència turística al país des que va entrar en vigor, el juliol del 2022.
L’import de l’impost és d’entre un i tres euros per persona i nit d’estada. El preu màxim, els tres euros, només han d’abonar-lo els que pernocten en hotels de cinc estrelles, mentre que el preu de dos euros es cobra als que dormen en hotels de quatre estrelles o en un habitatge d’ús turístic, i el preu d’1,5 euros s’abona als hotels de dues i tres estrelles. La resta d’establiments han de cobrar un euro als clients. Les estades de residents andorrans i les de menors de 16 anys n’estan exemptes, així com les que superin el termini de set dies seguits en el mateix establiment.
La recaptació per l’impost destinarà els diners al finançament de projectes que contribueixin a millorar la qualitat del sector turístic.