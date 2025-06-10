Educació
Portes obertes al Centre de Formació al Llarg de la Vida demà
L'objectiu és donar a conèixer les formacions que s'hi realitzen
El Centre de Formació al Llarg de la Vida organitza una jornada de portes obertes demà a partir de les 19 hores i fins a les 21.30 hores, amb l'objectiu de donar a conèixer el centre i difondre el ventall de formacions que s'hi realitzen. És la primera vegada que el centre obre les portes i, en aquest espai, tindrà lloc una taula rodona amb quatre exalumnes, així com presentacions i activitats interactives per donar a conèixer els programes formatius.
Demà també es publicarà el nou catàleg de formacions per al primer semestre del curs vinent, el qual inclou una vuitantena de cursos de diferents àrees d'aprenentatge. Tots els cursos són subvencionats pel Govern i les inscripcions es poden realitzar a partir de dilluns 16 a través de la pàgina web del centre.