Economia
El PIB nominal creixerà un 4,8% aquest any
La previsió és la més alta fins al 2030
El Producte Interior Brut (PIB) nominal experimentarà un creixement del 4,8% aquest any, segons les previsions que publica avui Estadística. L'índex es modera fins al 2,5% en el cas del PIB real, que es calcula sense tenir en compte la pujada i baixada de preus per la inflació. El percentatge de variació previst de l'indicador nominal per al 2025 és la més elevada de les estimades fins al 2030, ja que anirà baixant al 3,9 el 2026 i el 2027, al 3,8 el 2028, una dècima menys el 2029 i de nou 3,8 el 2030.
L'informe indica que aquest exercici la massa salarial augmentarà un 5% i el nombre d'assalariats, un 2,3%. Les dades tornen a ser les més altes fins al 2030, amb una pujada de la massa salarial d'entre el 4,3% i el 4,2% i d'entre l'1,9% i l'1,8% de la xifra d'assalariats. Estadística destaca que la massa salarial s'identifica com un dels components principals de l'estimació del PIB pel costat de la renda.
Les previsions per al comerç internacional de béns, tant importacions com exportacions, mostren un descens constant des del 4,6% el 2025 fins al 2,5% el 2030. Les exportacions, en canvi, tenen una previsió de creixement, començant amb un 4,8% el 2025 i arribant fins al 5,1% el 2030.
Els pronòstics mostren una inflació moderada, amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) de desembre de l'1,9% el 2025 i situant-se només 0,1 punts percentuals per sobre el 2030 (2%). Tot i això, l'informe d'Estadística mostra fluctuacions rellevants durant els anys 2026 (1,6%) i 2027 (2,3%). La mitjana anual de l'IPC també reflecteix una tendència lleugerament a l'alça, amb una previsió del 2% el 2025 i un increment fins al 2,3% el 2030.