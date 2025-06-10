Estadística

Les importacions de béns al maig sumen 148,43 milions d'euros

Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.868,73 milions d'euros

Entrada de camions i mercaderies a la duana del riu Runer

Entrada de camions i mercaderies a la duana del riu Runer

Redacció
Andorra la Vella

Les importacions de béns durant el mes de maig van sumar 148,43 milions d'euros, amb un creixement del 2,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'joieria' amb un 155,3%, 'diversos' amb un 17,2%, i 'electrònica' amb un 12,3%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'energia', amb un -27,2%, 'transport' amb un -7,1% i 'begudes i tabac' amb un -7,9%.

Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un +4,9%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 14,01 milions d'euros, xifra que representa un descens del 24,1% respecte al maig de 2024.

L'acumulat dels darrers 12 mesos

Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.868,73 milions d’euros, aquesta dada representa un increment del 1,1%, respecte al mateix període de l'any anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor registren un augment del 2,4% respecte al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 185,71 milions d’euros, que implica un decreixement del 5,9%. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta els grups 'alimentació' i 'begudes i tabac', amb un augment del 35,8%. Per contra, amb una variació negativa es troben els grups 'transport', amb una baixada de l'11,5%, 'vestit i calçat', amb una davallada del 16,9% i 'joieria' amb un descens del 12,6%.

