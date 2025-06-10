Estadística
Les importacions de béns al maig sumen 148,43 milions d'euros
Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.868,73 milions d'euros
Les importacions de béns durant el mes de maig van sumar 148,43 milions d'euros, amb un creixement del 2,7%, respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'joieria' amb un 155,3%, 'diversos' amb un 17,2%, i 'electrònica' amb un 12,3%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'energia', amb un -27,2%, 'transport' amb un -7,1% i 'begudes i tabac' amb un -7,9%.
Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un +4,9%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 14,01 milions d'euros, xifra que representa un descens del 24,1% respecte al maig de 2024.
L'acumulat dels darrers 12 mesos
Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.868,73 milions d’euros, aquesta dada representa un increment del 1,1%, respecte al mateix període de l'any anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor registren un augment del 2,4% respecte al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 185,71 milions d’euros, que implica un decreixement del 5,9%. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta els grups 'alimentació' i 'begudes i tabac', amb un augment del 35,8%. Per contra, amb una variació negativa es troben els grups 'transport', amb una baixada de l'11,5%, 'vestit i calçat', amb una davallada del 16,9% i 'joieria' amb un descens del 12,6%.