Cinegètica
Les anelles per a la caça de l'isard seran personals i intransferibles
Casal destaca que el sistema actual "s'havia pervertit"
La propera setmana de caça de l'isard tindrà una novetat important perquè les anelles seran personals i intransferibles. Així ho recull el nou reglament de caça que es deriva de la modificació de la llei aprovada a finals de l'any passat i que ha estat presentat aquest dimarts. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha posat en relleu que s'havia "detectat que el sistema s'havia pervertit" i en alguns casos permetia d'alguna manera 'pagar' per engreixar les colles. De fet, ha reconegut que en els darrers anys s'havia detectat un increment de caçadors d'una manera "no gaire explicable" i s'ha decidit, en consens amb el col·lectiu, canviar el sistema. A més, es podrà caçar en la modalitat de colla o individual.
Casal ha admès que els desajustos amb les anelles era una situació "permissible" però que s'havia "detectat malestar en el conjunt del col·lectiu" i que ja quan es va abordar el canvi de la llei es va plantejar. La raó és que es donava el fet que hi havia "un gruix important" de caçadors que malgrat estar inscrits "no participaven" en la setmana i el que calia era impulsar un "sistema més lícit i transparent". D'aquesta manera, i quant a la caça de l'isard, i més enllà que les llicències siguin nominals i intransferibles, un altre dels canvis importants és que es podrà prendre part en la pràctica cinegètica en dues modalitats, en colla o individual. Cal destacar que el sistema de sorteig es farà seguint un sistema de prioritat de tal manera que es garanteixi una rotació.
Pel que fa al volum de captures, es manté el sistema vigent fins ara i, per tant, el recompte determinarà el volum de captures que es podran fer. Quan els caçadors s'inscriguin hauran d'escollir la modalitat a la qual es volen acollir, individual o colla, i Casal ha emfasitzat que "la probabilitat" d'obtenir una anella serà la "mateixa". En cas d'optar per la de colla caldrà ser com a mínim sis caçadors i a cadascuna se li assignaran les captures que corresponguin segons la ràtio de distribució. El sorteig es farà entre els integrants de cada colla i si hi ha captures restants d'aquesta modalitat es farà una mena de "re-sorteig" limitant el màxim a una captura més per colla. En el cas de la modalitat individual, es farà el sorteig entre tots els participants.
El reglament també incorpora la novetat de poder capturar isards dins dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella. En aquest cas, la caça en aquests espais s’iniciarà a l’octubre i s’haurà de comunicar un dia abans d’anar a caçar així com la zona per la qual s'accedirà al vedat. Les captures permeses en aquests espais es restaran de les permeses durant la setmana de l’isard. A més, se sortejaran per edat de les peces, havent-hi anelles d’isards juvenils i adults.
La caça entre menors
Una altra de les novetats és que el reglament crea el permís de caça que substitueix el carnet de caçador. Tal com ja s'havia esmentat quan es va impulsar la llei, els menors hauran d'anar a caçar sempre acompanyats d'una persona major d'edat i amb el permís de caça en vigor, un fet que fins ara no era necessari. Segons ha detallat el director del cos de banders, Ferran Teixidó, els menors de setze a divuit anys hauran de superar les mateixes proves teòriques i pràctiques que un adult per tenir el permís, però quan s'avaluïn de les pràctiques hauran d'estar acompanyats d'un adult. També s’haurà d’especificar de forma prèvia quines seran les quatre persones que estaran autoritzades per acompanyar el menor.
Un altre punt que també desplega el reglament és la possibilitat de poder comercialitzar la carn de caça. En aquest sentit, el que ja recull el reglament és que la traçabilitat la garantiran els banders que seran els encarregats de marcar la carn fins al seu consum. Es treballa, però, amb Salut per garantir la salubritat d'aquesta carn, especialment en el cas del porc fer i els isards. La directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, ha explicat que ja s'han fet reunions i que cal determinar, per exemple, on es recepcionen les peces o la presència d'un veterinari. A més, cal que el sistema sigui "assimilable" i assumible pels caçadors i els establiments, ha afegit el titular de Medi Ambient.
El text també regula la utilització de gossos per buscar peces ferides (cabirols i muflons) en dies que la batuda està permesa, sense haver d’avisar al cos de banders. Fora de batuda sí que cal avisar i per a la caça dels isards s’haurà d’avisar sempre. Per les batudes administratives impulsades pel Govern s’han establert mesures per indemnitzar els danys que puguin patir els gossos que hi participin (mort de l’animal causada per les espècies autoritzades a la batuda o ferides de l’animal).
Finalment, es permet la utilització de reclams sonors d’accionament manual, prohibint explícitament els aparells electrònics i s’ha regulat la utilització dels aparells per operacions de regulació amb tir nocturn com el moderador de so, les fonts lluminoses i els visors tèrmics.
El ministre ha volgut incidir en el fet que el text s'ha consensuat amb el sector i ha esmentat una reunió en la qual van prendre part 250 caçadors i ha incidit especialment en el fet que s'ha actualitzat "el text per adaptar-lo a la nova situació actual de la caça i per impulsar una pràctica més respectuosa amb els altres usuaris de les muntanyes”.