Cultura
Jornada sobre el futur de l'arxivística per celebrar els 50 anys de l'Arxiu Nacional
Els actes es durant a terme a la sala dels emissors de Ràdio Andorra el 17 de juny
El 17 de juny es durà a terme una jornada sobre el futur de l'arxivística per encetar la celebració dels 50 anys de l'Arxiu Nacional. La jornada se celebrarà a la sala dels emissors de Ràdio Andorra, de 9 hores a 15 hores, i comptarà amb ponències dels arxivers Ramon Alberch i Julio Quílez i una taula rodona on es debatrà sobre el futur dels arxius. La jornada clourà amb una visita guiada a Ràdio Andorra.
Les persones interessades a participar-hi han de confirmar l'assistència a través del correu o el telèfon del ministeri de Cultura del Govern.