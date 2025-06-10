Salut
Govern incorpora cinc treballadors d'atenció domiciliària
La Federació de la Gent Gran demana més informació de serveis i drets que disposen els padrins als mitjans de comunicació
La manca de places al servei d'atenció domiciliària ha fet que Govern flexibilitzi el procés de selecció per poder incorporar cinc interins a l'espera de cobrir les places fixes. Així ho ha explicat la ministra d'afers socials, Trini Marín, en l'assemblea ordinària de la gent gran, celebrada aquesta tarda al centre de congressos d'Andorra la Vella.
Zapatero reclama més informació als mitjans
El president de la Federació de Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha fet un seguit de propostes ben acollides per les autoritats presents, entre les quals ha volgut destacar que s'inclogui mitja pàgina als diaris del país on s'informi de serveis i drets de què disposa la gent gran.