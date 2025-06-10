Solidaritat
Govern aporta 10.000 euros per a la protecció dels infants a Ucraïna
La contribució és voluntària i es fa al pla d'acció que impulsa el Consell d'Europa
El Govern ha fet una contribució voluntària extraordinària de 10.000 euros per a la protecció dels drets dels infants a Ucraïna. L'ambaixador Andreu Jordi, representant permanent al Consell d'Europa, ha signat avui a Estrasburg l'acord que formalitza aquesta aportació. La decisió de l'executiu se suma a la contribució voluntària anual per part d'Andorra al pla d'acció del Consell d'Europa per Ucraïna: "Resiliència, recuperació i reconstrucció 2023-2026", que busca enfortir la resiliència institucional del país i acompanyar en els processos de recuperació democràtica i reconstrucció postconflicte.
La iniciativa també s'emmarca en el seguiment institucional dels contactes diplomàtics mantinguts recentment, com la visita del cap de Govern, Xavier Espot, a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.