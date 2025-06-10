Successos
L'exfutbolista resident Javier Saviola investigat per un cas d'estafa de criptomonedes a Espanya
El frau ascendeix a més de tres milions d'euros
L'exfutbolista resident Javier Saviola és un dels investigats en una presumpta estafa milionària de criptomonedes i NFT's en la que estan involucrats altres exfutbolistes del Sevilla FC. Així ho avança avui el mitjà espanyol El Periódico, tot apuntant que el frau ascendeix a més de tres milions d'euros, tot i que podria ser més, i que hi hauria milers d'afectats. La querella ha estat presentada per dotze víctimes, totes elles residents a Espanya, contra l'empresa Shirtum Europa, S.L.U., a les societats a Andorra i als seus promotors i administradors. El cas l'investiga un jutjat de Barcelona.
L'empresa venia NFT's, que són actius digitals certificats amb tecnologia blockchain la mateixa que fan servir les criptomonedes, amb imatges o vídeos dels jugadors, i el seu preu rondava els 450 euros. Quatre empresaris catalans eren els propietaris, mentre que els jugadors hi col·laboraven.
Els empresaris presumptament havien enganyat els compradors venent uns falsos NFT's, i amb els diners aconseguits havien muntat una estructura societària hispanoandorrana "amb l'únic mitjà d'instrumentalitzar la comissió dels delictes a través de diverses persones jurídiques interposades i d'eludir la responsabilitat personal quan van actuar com a socis i administradors" de les societats, segons apunta El Periódico.