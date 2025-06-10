REPORTATGE
Escriptors sense fronteres
Andorra se suma a un projecte que afavoreix la promoció exterior dels autors.
La col·laboració anunciada la setmana passada entre el Govern i la Institució de les Lletres Catalanes implica la participació d’Andorra a Lletres compartides, una iniciativa nascuda el 2022 entre organismes de territoris de parla catalana per promoure una mena d’intercanvi d’escriptors que busca promocionar-los fora de la seva zona geogràfica, que els coneguin lectors que d’una altra manera potser no arribarien a les seves obres. El director de Promoció Cultural de l’executiu, Joan-Marc Joval, va explicar que aquesta adhesió fa part de l’estratègia de suport al món editorial, de la intenció de diversificar-la i “una cosa important és donar a conèixer la nostra literatura, fer-la circular”. I en aquesta primera edició per a Andorra l’autora seleccionada és Mariona Bessa.
Mariona Bessa és la primera autora que participa en el projecte
La iniciativa està més focalitzada a “autors novells” i en la tria de Bessa ha tingut a veure que és una autora jove que comença, però que ja ha obtingut reconeixements –al desembre va guanyar el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil amb L’ascens dels rebels– i, a més, el ministeri també ha prioritzat que sigui una dona per donar visibilitat a les autores. La participació de Bessa es traduirà en un viatge a Mallorca a la tardor. I Andorra rebrà un autor balear. Joval va explicitar que durant un parell o tres de dies s’organitzen “tota mena d’activitats, presentacions de llibres, xerrades en escoles, participacions en mitjans locals, clubs de lectura”. Un reguitzell d’oportunitats per apropar-se al públic del territori que es visita. Aquest és un primer pas de participació en el projecte que també funcionarà de test. “Comencem per aquí, veurem si és un format que funciona”, va apuntar Joval.
La iniciativa a la qual se suma el Govern implica la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la llengua, la Fundació Mallorca Literària, el Consell Insular de Menorca, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, entitat que depèn del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, que comparteixen el cost i l’organització que suposen aquests desplaçaments d’escriptors.