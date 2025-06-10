ENQUESTA POLÍTICA
DA amplia tres punts l'avantatge electoral amb Concòrdia
Cerni Escalé és el polític més ben valorat per sobre de Xavier Espot
Demòcrates per Andorra es distancia encara més de Concòrdia, que es posiciona com l’únic rival real de l’actual Govern a les pròximes eleccions, segons reflecteix l’enquesta política elaborada per Andorra Recerca + Innovació. Tenint en compte la intenció de vot i la simpatia, el 32,6 % dels vots anirien per a DA si les eleccions generals se celebressin demà, un 2 % més que l’any 2024. Concòrdia, en canvi, retrocedeix 4,6 punts i passa del 34 % al 29,4 %.
Tot i aquest avantatge creixent, els votants han valorat el Govern amb un 4,7, la nota més baixa des del 2020, any en què havia obtingut un 6,6. Es tracta, a més, del primer suspens registrat en els últims cinc anys. Per contra, els no andorrans mantenen una percepció més positiva, amb una valoració de 6,1, idèntica a la de l’última enquesta.
Pel que fa a la valoració dels partits, Concòrdia també baixa lleugerament, de 5,8 a 5,5, una davallada similar a la d’Andorra Endavant, que passa de 5 a 4,7. Malgrat tot, en el cas del partit de Carine Montaner, destaca la progressió respecte al 2022, quan només obtenia un 3,3.
En l’àmbit personal, el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, és el polític més ben valorat per la ciutadania, amb una nota de 6,4. El segueixen el cap de Govern, Xavier Espot, amb un 5,57, i el líder del PS, Pere Baró, amb un 5,3.
Valoració bona per part del Govern
"Malgrat estar governant i tenir la responsabilitat de prendre accions i intentar aportar solucions al conjunt de la ciutadania hi ha una valoració suficientment bona o positiva al voltant de la ciutadania. Això no vol dir que tot està molt bé i que segurament hem de millorar alguns aspectes". D'aquesta manera ha valorat el ministre portaveu, Guillem Casal, els resultats de l'enquesta política que s'ha conegut aquest dimarts. En aquest sentit, també ha volgut subratllar dues conclusions més, que "DA recull més simpaties" i puja dos punts respecte de la darrera enquesta i que Concòrdia veu un descens en el seu suport.
Prudència de Concòrdia
Concòrdia assegura que rep els resultats de l'enquesta política "amb prudència i responsabilitat, tenint en compte que estem a l'equador de la legislatura i que encara hi ha molta feina a fer". La formació destaca el creixement de 8 punts en intenció de vot respecte al 2023 i que rebria el suport de persones que no van votar en els anteriors comicis generals. I afirma que continuarà la feina per fer arribar les idees que defensa, "escoltant a la ciutadania i pensant en el millor per Andorra i la seva gent".
Andorra Endavant valora positivament els resultats
Andorra Endavant valora positivament els resultats de l'enquesta, apuntant que el projecte del partit "continua progressant amb força al país". Tot i això, expliquen que reben el resultat amb "prudència" i agraeixen "sincerament a tots els ciutadans que confien en aquest projecte polític clar, valent i constructiu".