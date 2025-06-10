Estadística
Els ajuts al sector agrícola augmenten un 11,3% i arriben als 3,2 milions
El foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya és el que més creix
El total d'ajuts públics al sector de l'agricultura atorgats per l'administració central i local va ser l'any passat de 3,23 milions, amb un increment del 11,3% respecte a l'any anterior, en comparació amb els 2,96 milions del 2023, segons publica Estadística. Les ajudes al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya són les que més van pujar arribant a 2,1 millions, un 11,7% més respecte als 1,9 milions de l'any anterior. L'ajut al foment de la producció de productes de qualitat controlada va ascendir a 418.134 euros, un 28,7% per sobre dels poc més de 324.000 euros del període anterior. I les úniques subvencions que baixen són les de foment de plans de millora, que van ser de quasi 47.000 euros, un 34,6% inferiors a les del 2023.
El creixement percentual més important es va registrar en els ajuts per al foment de la producció de productes de qualitat controlada que van passar de 324.834 euros el 2023 als 418.134 euros el 2024, un 28,7% més. Les dades fetes públiques avui indiquen que les transferències dels comuns a l'activitat agrícola i ramadera van disminuir un 2,5% passant de 68,12 milers d'euros a 66,43 milers d'euros.
Estadística destaca que en relació amb els darrers cinc anys, l'import dels ajuts se situa per sobre de la mitjana del període 2019-2023, amb 2.621,53 milers d'euros i suposa el 18,9% del valor afegit brut generat pel mateix sector. Respecte al PIB nominal, els ajuts públics al sector de l'agricultura són el 0,09%.