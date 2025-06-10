Ajudes
Donació solidària de 5.000 euros a cinc associacions
El Grup Pirineu ha aconseguit els fons amb els passos realitzats pels treballadors
Grup Pirineu ha fet entrega de 5.000 euros en donacions a cinc associacions en una iniciativa que combina salut i solidaritat, ja que els fons s'han obtingut amb els passos realitzats pels treballadors, segons destaca l'empresa. Els beneficiaris d'un xec de 1.000 euros cadascú han estat l'Associació de Malalties Minoritàries (AMMA), l'Associació en Defensa del Jovent en Risc (ADJRA), l'Associació per la Malaltia de l'Alzheimer (AAMA), la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia-Projecte Andorra i Autea.
Els representants dels col·lectius han rebut les donacions avui i Grup Pirineu destaca que el projecte "fomenta el compromís social, contribuint directament a la feina d'entitats que milloren la vida de moltes persones a Andorra".