Detingut un home per assetjar sexualment una dona al Pas
L’agressor va grapejar per sobre de la roba la zona íntima de la víctima
La policia va detenir ahir al Pas de la Casa un home resident de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Els fets van tenir lloc divendres a la nit, quan una dona va denunciar haver estat grapejada per sobre de la roba a la zona íntima mentre es trobava fora del seu lloc de feina. L’home va ser identificat i arrestat a causa d’aquests fets.
D’altra banda, la lluita contra el tràfic de drogues ha deixat dues noves detencions. Dimarts, a la frontera del riu Runer, es va arrestar un resident de 27 anys en possessió de vuit pastilles d’èxtasi i gairebé dos grams de cocaïna. Dissabte, un conductor de 22 anys va donar positiu en tòxics salivals en un control a Andorra la Vella. Durant el procés, es va empassar un embolcall presumptament de cocaïna, per la qual cosa va ser ingressat a l’hospital abans de ser traslladat a comissaria.
En l’àmbit dels delictes contra l’administració de justícia, es va arrestar tres homes. Un de 68 anys per conduir tot i tenir el permís suspès; un altre de 40 anys per incomplir reiteradament un arrest nocturn, i un turista de 29 anys per desobeir una ordre d’expulsió governativa.
Finalment, la policia també va detenir un conductor de 42 anys a Andorra la Vella per circular amb una taxa d’alcoholèmia d’1,08.