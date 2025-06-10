Economia
Creand i Andorra Business creen el primer programa d'acceleració d''startups' del país
Les empreses seleccionades rebran ajudes per valor de 12.000 euros
Creand Crèdit Andorrà i Andorra Business han creat Enlaira, el primer programa d'acceleració d'empreses emergents del país. Aquest projecte "arriba en el bon moment", tal com ha defensat la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ja que es considera que a hores d'ara "l'ecosistema està madur" com per posar en marxa aquest projecte que espera poder 'accelerar' aquest any tres empreses i arribar fins a les cinc el 2026, segons ha posat en relleu el director d'Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà, Santiago de Larrea.
D'aquesta manera, Hidalgo ha defensat que sí que hi havia hagut fins ara altres accions de suport als emprenedors, com per exemple el 'Bootcamp' d'Andorra Business, però no projectes per a l'acceleració "com a tal", ja que "l'acceleració és per a 'startups' amb una certa estructura, una certa dedicació i ja amb un potencial" i ha remarcat que comparat amb altres ecosistemes d'emprenedoria potser l'andorrà ha arribat més tard, però ha crescut ràpidament i ara es considera que cal un programa com aquest perquè és "un dels elements necessaris, no suficients, per ajudar a les startups d'un país a poder créixer". De fet, al país es calcula que hi ha un centenar d'empreses emergents, una seixantena de les quals estan registrades a la plataforma pública. Quantes d'aquestes podrien beneficiar-se del nou programa es fa difícil de calcular, segons Hidalgo i Larrea, però han afegit que si aquest any s'arriba a potenciar-ne tres i l'any vinent cinc es considerarà una bona xifra.
Les 'startups' seleccionades rebran ajudes per valor de 12.000 euros, dels quals, 5.000 euros seran en efectiu per desenvolupar un aspecte específic del projecte. La resta d’ajudes seran en contraprestacions com zero comissions en serveis de cobrament, l’accés a esdeveniments exclusius, 30 hores de mentories d’experts, estudis de valoració i també s’oferirà un seguiment per la possibilitat d’inversió. Entre els criteris que hauran de complir les empreses per poder-se inscriure i optar a la selecció hi ha estar constituïdes legalment a Andorra, tenir una facturació inferior a 150.000 euros i tenir una persona dedicada de manera exclusiva. Entre els aspectes que es tindran en compte en l'avaluació per poder entrar a formar part del programa hi ha a quin aspecte volen destinar els 5.000 euros d'ajuda; les expectatives de creixement, ja que Larrea ha defensat que cal que sigui projectes "ambiciosos però realistes" i també els "plans de futur per enriquir el país". A més a més, es tindrà en compte la innovació en el projecte, és a dir, que tinguin "el màxim de potencial i que el vulguin aprofitar", segons la directora d'Andorra Business.
Pel que fa als terminis, la convocatòria estarà oberta fins al 18 de juliol i les bases es poden consultar a www.andorrabusiness.com/programa-enlaira. Entre el 21 i el 25 de juliol s'avaluaran els projectes i el dia 28 del mateix mes s'anunciaran les que han estat seleccionades. A partir del 9 de setembre arrencarà el procés d'acceleració fins a finals d'any, segons ha detallat Larrea. De fet, el director d'Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà ha subratllat que l'objectiu del projecte és "ajudar-les a superar la primera fase que és la més difícil, la d'arrencar" fins que puguin tenir producte i puguin, llavors "agafar velocitat".