Transformació digital
Conveni entre Govern i Gestories per impulsar la simplificació administrativa
L'entesa impulsarà la digitalització i permetrà avaluar l'experiència ciutadana
El ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Gestories i Gestors Administratius per impulsar la simplificació administrativa. L'objectiu del conveni és identificar els punts de millora en la relació dels professionals amb el Govern.
L'entesa facilitarà la detecció de noves necessitats i reptes, impulsarà la digitalització i la simplificació de tràmits i permetrà avaluar l'experiència ciutadana. "Sumem esforços per oferir serveis públics de qualitat, àgils i adaptats a les necessitats reals", apunta Govern a través de les xarxes socials.