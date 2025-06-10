Successos
Controlat un home per intentar agredir dos familiars
L'autor dels fets pateix una alteració mental que podria haver causat una reacció violenta
Un home d'avançada edat va ser controlat ahir a la tarda per la policia a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella per intentar agredir dos familiars. L'home pateix una alteració mental que seria la causa de l'estat violent, segons apunta la policia. Al lloc dels fets també es va desplaçar una ambulància dels bombers, que van traslladar l'home a l'hospital perquè se'l pogués tractar mèdicament.