Esport
Un centenar d'escolars participen en el projecte per fomentar el golf en totes les edats
La idea està impulsada per Creand Fundació i la Federació de Golf
Un centenar d'escolars han participat aquest dimarts al matí en l'activitat de golf organitzada per Creand Fundació i la Federació Andorrana de Golf (FGA) amb l'objectiu de fomentar l'esport i el golf en totes les edats. "Aquesta és el segon any i és una prova pilot amb les escoles d'Escaldes-Engordany per veure com es desenvolupa i com podem millorar l'activitat" ha explicat el responsable del golf escolar de la FGA, Josep Montson. En concret, els alumnes de primer i segon cicle de primària de l'escola andorrana i francesa d'Escaldes-Engordany, el col·legi Sagrada Família i el col·legi Sant Ermengol han pogut passar tot un matí relacionant-se amb la gent gran de Creand Fundació per practicar golf al camp de futbol del Prat del Roure.
"Treballem amb la fundació des de fa quasi quatre anys amb l'activitat de golf a la gent gran, vinculada amb el programa 'El golf és salut'. Ho hem volgut relacionar amb les escoles per donar una continuïtat dels més petits als més grans que s'impliquin en l'activitat física i l'esport" ha assenyalat Montson. Distribuïts per grups, els joves esportistes han passat per quatre activitats diferents, totes relacionades amb el golf, però amb objectius diversos. En cada grup, un membre de la fundació ha estat ajudant i encoratjant als nens i nenes perquè poguessin posar la pilota al forat. Un moment per compartir que ha agradat tant als infants com a la gent gran.
L'ambient és "espectacular per als nens i la família", segons ha descrit Montson. Per aquest motiu, la voluntat d'ambdues parts és que es pugui ampliar l'activitat i tenir una continuïtat. "Hem de millorar coses, però veient la quantitat de nens i l'interès que posen hem de continuar-la fent" ha assegurat. En els dos primers anys, s'ha realitzat amb les escoles escaldenques. Tanmateix, no es descarta que es pugui arribar a fer amb centres educatius d'altres parròquies. "Ja tenim en marxa el programa del golf escolar, on participen totes les escoles. Llavors, és un interès de la federació portar aquesta activitat a totes les escoles" ha conclòs.