Andorra Telecom alerta d'un intent d'estafa amb un fals avís d'impagament
El missatge de text prové d'un telèfon espanyol
Andorra Telecom alerta d'un intent d'smishing, un cas de frau via SMS, on es demana pagar una factura per evitar que es talli la línia. El missatge de text prové d'un número de telèfon espanyol i l'alerta es va donar ahir a la tarda. La companyia avisa que la intenció dels ciberdelinqüents és "voler les teves dades" i demana no obrir l'enllaç i no compartir informació, així com eliminar el missatge.
L'Agència Nacional de Ciberseguretat també ha alertat de l'augment de campanyes de phishing darrerament. Per aquest motiu demanen "no caure en el parany" no obrint enllaços sospitosos, verificant l'origen de les comunicacions i activant l'autenticació de dos factors. La policia avisava ahir d'un altre frau cibernètic per obtenir dades sensibles amb un enviament massiu d'SMS sobre la recollida de paquets de correus.
