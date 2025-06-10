ACTIVITATS DEL GOVERN I FEDA
Andorra celebra la Setmana europea de l’energia sostenible
El Govern, juntament amb la col·laboració de FEDA, impulsa aquesta setmana un programa d’activitats per commemorar la Setmana europea de l’energia sostenible. L’objectiu és acostar a la ciutadania les tecnologies d’energies renovables i les possibilitats d’autoconsum, per això el programa d’activitats porta per títol Connecta’t a l’energia del futur. Les diverses activitats permetran resoldre dubtes i trencar barreres per a la implementació d’instal·lacions com aquestes a les llars del país. El sector energètic és el principal emissor de diòxid de carboni en el territori andorrà i, per tant, l’acció climàtica passa obligatòriament per la descarbonització d’aquest sector i pel foment de les energies renovables o d’alta eficiència.
La primera de les activitats, que tindrà lloc avui a partir de les 16.30 hores, va encarada a conèixer de primera mà una instal·lació fotovoltaica ubicada a l’edifici de Clara Rabassa. Les persones que hi vulguin assistir podran conèixer com funciona una instal·lació d’autoconsum domèstic i es podran resoldre dubtes habituals sobre com instal·lar plaques solars a casa.