Visita guiada a una instal·lació fotovoltaica per commemorar la setmana de l'energia sostenible
L'objectiu és acostar a la ciutadania les energies renovables i les possibilitats d'autoconsum
El Govern, juntament amb FEDA, impulsen aquesta setmana un programa d'activitats per commemorar la setmana europea de l'energia sostenible. La primera activitat tindrà lloc demà a partir de les 16.30 hores amb una visita guiada a l'estació fotovoltaica ubicada a l'edifici de Clara Rabassa. La segona activitat es durà a terme dimecres a partir de les 9.30 hores amb una conferència a càrrec de tècnics de l'AR+I i de l'OECC que porta per títol 'Sector energètic i canvi climàtic, com ens preparem?'. La setmana d'activitats clourà amb un cinefòrum i la participació en directe del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, al pòdcast Fvck i Lloc.
