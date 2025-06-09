Mobilitat
Retencions quilomètriques a l'N-145 per la tornada de pont
Les cues s'estenien des de la Seu
L'N-145 que connecta la Seu amb Andorra va patir retencions que superaven els tres quilòmetres direcció el Principat per la tornada del pont ahir dilluns. Les cues comencen a la Seu d'Urgell i s'allarguen fins a Morters, tot i que el tram on es troben més aturats els vehicles és entre la Seu i Anserall. El trànsit dens també afecta la C-14, des de Montferrer fins a la Seu. Les cues han començat al voltant de les set de la tarda, coincidint amb l'operació retorn després del pont de la segona Pasqua.