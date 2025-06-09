Banca
Prop d'un milió d'operacions amb Bizum des d'inicis d'any
L'eina s'ha convertit en una de les més utilitzades a l'hora de fer transaccions ràpides i segures
Des de la seva entrada en funcionament, Bizum s'ha convertit en una de les eines més utilitzades a l'hora de fer transaccions ràpides i segures. El servei permet als clients enviar i rebre diners de manera instantània i gratuïta. A Andorra, l'eina es troba disponible de manera generalitzada des del 2023 i, en aquest poc temps, ja s'ha convertit en un dels serveis més utilitzats pels usuaris. Així ho demostra la xifra d'operacions que s'han registrat des d'inicis d'any i que gairebé arriben al milió.
Entrant al detall de les diferents entitats bancàries, Creand ha registrat entre el gener i el maig un total de 397.820 operacions, una dada notablement superior a la registrada durant el mateix termini del 2024, quan se'n van registrar 247.857, la qual cosa representa un increment del 60,5%. Pel que fa a les operacions mensuals, al gener i febrer la xifra va ser de 73.328 i 72.594 respectivament, unes dades que van incrementar-se durant el març (82.122), l'abril (82.329) i el maig (87.447).
Pel que fa a les transaccions amb Bizum comptabilitzades des d'Andbank, des d'inicis d'any i fins al maig les operacions totals s'han situat aproximadament vora les 240.000, gairebé un 10% més que l'any passat durant el mateix període. Al seu torn, des de MoraBanc s'indica que al llarg dels primers cinc mesos d'aquest 2025 s'han efectuat fins a 340.000 operacions. En comparació amb el mateix termini del 2024, la xifra representa un increment del 44,6%, quan es van dur a terme unes 235.000. Tot plegat fa una suma total, entre els tres bancs, de més de 977.000 operacions.
Una altra de les dades compartides per les entitats bancàries han estat els límits que cadascuna d'elles permeten a l'hora de fer aquest tipus de transaccions. Així, en el cas de Creand els límits de l'operativa Bizum entre particulars són d'un mínim de 0,5 i un màxim de 500 euros per enviament; i un mínim de 0,5 i un màxim de 1.000 euros per recepció. A més, es permeten un màxim de 60 operacions al dia i un límit de 2.000 euros per a enviaments i recepcions. Mensualment, es poden arribar fins a un màxim de 60 operacions i 5.000 euros.
A Andbank, amb l'entrada en funcionament de Bizum es van establir uns límits inicials de 600 euros que, aproximadament un any després, es van apujar fins a 1.000 per operació. En aquest cas, l'import màxim mensual sempre ha sigut el mateix de 5.000 euros i el límit d'operacions mensuals ha estat d'una seixantena. Per la seva banda, a MoraBanc l'import de cada Bizum no pot ser superior a 500 euros ni inferior a 0,5 euros. Es pot enviar o rebre un import màxim de fins a 2.000 euros al dia i fins a 5.000 euros al mes. Com en els casos anteriors, cada client pot enviar i rebre un màxim de 60 transferències per Bizum al mes.